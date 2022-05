Lo stupro come arma in guerra (Di sabato 21 maggio 2022) La guerra in Ucraina oltre alle vite umane sta mietendo un numero enorme di vittime di stupri. In questa guerra – e non solo – lo stupro diventa un’arma. La situazione in cui versa la popolazione ucraina è il segno di un’emergente crisi umanitaria. Purtroppo non è la prima volta che lo stupro subentra come arma nelle guerre, come mezzo per ribadire il dominio dei nemici sul territorio e sulla popolazione. L’intento è quello di cancellare un intero popolo. La Commissaria per i diritti umani ha recentemente detto: «Le violenze riguardano persone di ogni età, neonati, donne incinte. Uno degli obiettivi è rendere le ucraine sterili per realizzare il loro progetto di genocidio». L’emergenza dello stupro come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Lain Ucraina oltre alle vite umane sta mietendo un numero enorme di vittime di stupri. In questa– e non solo – lodiventa un’. La situazione in cui versa la popolazione ucraina è il segno di un’emergente crisi umanitaria. Purtroppo non è la prima volta che losubentranelle guerre,mezzo per ribadire il dominio dei nemici sul territorio e sulla popolazione. L’intento è quello di cancellare un intero popolo. La Commissaria per i diritti umani ha recentemente detto: «Le violenze riguardano persone di ogni età, neonati, donne incinte. Uno degli obiettivi è rendere le ucraine sterili per realizzare il loro progetto di genocidio». L’emergenza dello...

