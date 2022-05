La vita in diretta, Alberto Matano diretto su Amici di Maria De Filippi: “Si vede che …” (Di sabato 21 maggio 2022) Alberto Matano è il conduttore de La vita in diretta, il programma di Rai 1 che sembra abbia conquistato il pubblico italiano. In questi anni, il conduttore sembra aver registrato sempre ottimi ascolti, grazie anche alla professionalità di Matano. Ebbene, sembra proprioche nel corso della puntata di ieri, venerdì 20 maggio 2022, il conduttore si sia lasciato andare ad una gag, citando Amici di Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Matano? Alberto Matano, simpatico siparietto a La vita in direttaCome abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri venerdì 20 maggio 2022 de La vita in ... Leggi su baritalianews (Di sabato 21 maggio 2022)è il conduttore de Lain, il programma di Rai 1 che sembra abbia conquistato il pubblico italiano. In questi anni, il conduttore sembra aver registrato sempre ottimi ascolti, grazie anche alla professionalità di. Ebbene, sembra proprioche nel corso della puntata di ieri, venerdì 20 maggio 2022, il conduttore si sia lasciato andare ad una gag, citandodiDe. Ma cosa ha dichiarato nello specifico, simpatico siparietto a LainCome abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri venerdì 20 maggio 2022 de Lain ...

Advertising

IzzyHightower : @Moonlightshad1 @repubblica ma nemmeno La Vita in Diretta di Cucuzza credo sia mai arrivata a questo livello di orr… - ProVitaFamiglia : ?Segui qui la diretta della manifestazione nazionale per la Vita! ???? - alessiobalbi : RT @amedeo_balbi: Lunedì 23 maggio alle ore 18:30 sarò in diretta sul profilo Instagram di @lafeltrinelli per una chiacchierata con @massim… - BergaminiAldo : @GiancarloDeRisi Più che gli hacker servirebbe un piccolo asteroide O se vogliamo evitare discorsi cruenti un simp… - amedeo_balbi : Lunedì 23 maggio alle ore 18:30 sarò in diretta sul profilo Instagram di @lafeltrinelli per una chiacchierata con… -