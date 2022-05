Francavilla al Mare | finale tutta azzurra tra Arnaldi e Maestrelli

(Di sabato 21 maggio 2022) Italiani sugli scudi al Challenger in svolgimento sulla terra battuta abruzzese.dominano le semifinali, è derby azzurro per la coppa

Advertising

VAIstradeanas : 18:20 #SS16 Traffico da Ponte Foro/Innesto Ss263 Val Di Foro E Bocca Di Va a Francavilla Mare/Innesto Ss649 Fondo Valle Ale.Velocità:10Km/h - live_tennis : Francavilla al Mare Challenger - Semi-final: Francesco Maestrelli beat Alexis Galarneau 6-0, 7-6 - eonBirdApp : Francavilla al Mare è tutta azzurra ?? - VAIstradeanas : 17:26 #SS16 Traffico da Francavilla Mare/Innesto Ss649 Fondo Valle Ale a Ponte Foro/Innesto Ss263 Val Di Foro E Bocca Di Va.Velocità:10Km/h - eonBirdApp : Su le mani Francavilla al Mare ???? -

Il palco partenza è situato in Piazza della Rinascita, da qui i partecipanti muoveranno in direzioneper poi giungere a Termoli dove a partire dalle ore 11.00 sono previsti i primi ...Da qui i partecipanti muoveranno in direzioneper poi giungere a Termoli dove a partire dalle ore 11.00 sono previsti i primi arrivi Parte da Pescara il prossimo 23 maggio la ...Sabato 21 maggio dedicato ai giovanissimi under 13 a Francavilla al Mare con la gimkana/abilità in occasione del Trofeo del Mare Giovani.Domenica 22 maggio il Salotto dei Sognatori di Francavilla al mare presenta il nuovo libro dell’autore-viaggiatore molisano ...