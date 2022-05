Firenze: ruba in casa della sorella. Arrestato 44enne (Di sabato 21 maggio 2022) E' accusato di aver rubato in casa della sorella. I carabinieri della stazione di Rufina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale nei confronti di un 44enne albanese, già detenuto in carcere a Vicenza per altra causa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022) E' accusato di averto in. I carabinieristazione di Rufina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale nei confronti di unalbanese, già detenuto in carcere a Vicenza per altra causa L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: ruba in casa della sorella. Arrestato 44enne - Fracasci83 : @SandroSca Si si...rubando. senza il furto del secolo di cuadrado dell anno scorso, non saresti andato in champions… - QuiNewsFirenze : Alla fontana del Porcellino per rubare le monetine - _fiorucci : questa nonnina quante ne ha passate nella vita fatta di sacrifici,aiutano tutti,meno gli anziani italiani che hanno… - qn_lanazione : #Firenze. Ruba macchinetta del caffè in un supermercato, anziana di 86 anni denunciata -