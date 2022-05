Fiorentina Juve, i convocati di Allegri: un rientro e sei assenze (Di sabato 21 maggio 2022) Fiorentina Juve, Allegri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Firenze con qualche assenza Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Fiorentina e Juve. Diversi gli assenti per la partita del Franchi. I convocati ???? per la sfida di Firenze ?#FiorentinaJuveBy @bitgetglobal pic.twitter.com/mBU9WWN5Oh— JuventusFC (@Juventusfc) May 21, 2022 Rientra McKennie e c’è Iling Junior davanti come sorpresa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)ha diramato la lista deiper la trasferta di Firenze con qualche assenza Massimilianoha diramato la lista deiper la sfida tra. Diversi gli assenti per la partita del Franchi. I???? per la sfida di Firenze ?#By @bitgetglobal pic.twitter.com/mBU9WWN5Oh—ntusFC (@ntusfc) May 21, 2022 Rientra McKennie e c’è Iling Junior davanti come sorpresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Dybala per l'ultima ci sarà: pronto un posto da titolare in attacco con Kean #FiorentinaJuventus - infoitsport : Juve, i convocati per la Fiorentina: la decisione su Dybala - realwarriale2 : RT @_giapad: Stasera la Juve chiuderà la stagione con una sconfitta. Finirà 3-0 per la Fiorentina, gol di #Duncan, #Bonaventura e #Venuti (… - Avenger68445884 : RT @gilnar76: Chi è Iling Junior, convocato da Allegri per Fiorentina Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https://t.… - gilnar76 : Chi è Iling Junior, convocato da Allegri per Fiorentina Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… -