Covid in Toscana: 3 morti (due uomini e una donna, tutti residenti a Pisa), oggi 21 maggio. E 1.476 contagi

Sono tre i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 21 maggio 2022. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 76 anni. Risiedevano tutti nella provincia di Pisa. Mentre sono 1.476 i nuovi contagiati (353 confermati con tampone molecolare e 1.123 da test rapido antigenico) con età media di 48 anni

