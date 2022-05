Albano Carrisi | con Loredana è un capitolo chiuso | la decisione ormai è ufficiale

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 21 maggio 2022)Lecciso hanno preso unaimportante di comune accordo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta Proprio nella giornata odierna il celebre cantante nato in Puglia ha compiuto il suo settantanovesimo compleanno. Dal lontano 1943, quando egli venne al mondo nella sua amata Cellino San Marco,ha vissuto una vita piena di gioie e di successi, in particolar modo per quel che concerne la sua straordinaria carriera musicale.Lecciso e(Websource)L’artista ha donato alle generazioni alcuni brani che difficilmente verranno dimenticati anche negli anni a venire. Ancora oggipossiede una voce unica nel suo genere, riconosciuta da tutti sia in Italia che in ...