Agamenone-McDonald in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Franco Agamenone affronterà Mackenzie McDonald al primo turno del Roland Garros 2022. Il tennista italo-argentino ha perso all'ultimo turno di qualificazioni ma è stato ripescato come lucky loser. A Parigi arriverà dunque il suo esordio in un main draw dello slam ed il suo avversario sarà lo statunitense McDonald. Quest'ultimo non predilige affatto una superficie come la terra rossa, ma in virtù della sua maggiore esperienza scenderà in campo con i favori del pronostico. Agamenone potrà comunque giocarsi le sue carte e proverà a centrare il secondo turno. Nessun precedente tra i due. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida andrà in scena lunedì 23 o martedì 24 maggio, con orario ancora da definire.

