Vigili del Fuoco | Piantedosi visita distaccamento comando a Ostiense

Advertising

Animal_Genocide : RT @MariellaDAgost4: @Animal_Genocide I vigili del fuoco,sempre loro presenti un ogni situazione di pericolo,lode a tutti voi???? - LFVSuedtirol : #INFO: “Youth App”, un’app per i giovani di tutto l’Alto Adige. Nella categoria “tempo libero” vengono presentate… - CarlodeBlasio1 : Bayraktar è la mascotte dei vigili del fuoco di Kharkiv (Ucraina). #cheannoèchegiornoè - Trentin0 : Circa 480 vigili del fuoco volontari mobilitati in due giorni, oltre 150 (insieme ai permanenti) presenti oggi alla… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Tragedia sfiorata: La spezia,malore improvviso per l’autista dello scuolabus, mezzo fa un volo di venti metri. L'autista e… -

news.provincia.bz.it

Prontamente intervenuti sul posto i carabinieri coadiuvati daifuoco, la tragedia è stata svelata: ecco cosa hanno scoperto. L'incredibile ritrovamento Era ormai evidente che qualcosa non ...Allarme per un principio d'incendio alle case popolari di Partinico, nella zona Peep . Secondo quanto ricostruito daifuoco, la causa darebbe stato un pentolino dimenticato acceso, ma che rischiava di avere delle ripercussioni molto serie. Il panico è scattato quando è stata vista uscire una enorme fumata ... Vigili del fuoco: 23 giovani pronti per la loro nuova missione | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano L'allarme è scoppiato alle 14 di oggi, la polizia locale ha chiuso diverse strade intorno a via Carducci per mettere in sicurezza l'area ...Momenti di paura nel primo pomeriggio di venerdì 20 maggio ai Parioli. Un incendio è esploso improvvisamente in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Giosué ...