Un pezzo di Partenone torna in Grecia per sempre | la Sicilia può restituire il reperto ad Atene dopo due secoli

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tornerà inil «Fagan», undelda circa 200 anni conservato in. Si tratta del frammento della lastra che raffigura il piede della Dea della Caccia Artemide seduta in trono, appartenente al fregio orientale del celebre tempio greco. Con la decisione di oggi 20 maggio, la giunta regionalena ha potuto completare il lungo e intricato processo di «sdemanializzazione», cioè della dismissione deldalla proprietà del demanio dello Stato,che anche il governo ha dato gli ultimi permessi. Il dibattito Il «Fagan» deve il suo nome al console inglese Robert Fagan, che ne ottenne il possesso all’inizio del diciannovesimo secolo. Alla morte del console, il frammento passò ...

