Tribunale di Taranto | divorzio immediato di una coppia applicando il Codice dell’Albania Prima volta in territorio ionico | una delle prime in Italia

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sentenza 1328/2022 risalente a ieri, I sezione civile deldi, relatore Enrica di Tursi, presidente Marcello Maggi.no lui, per la precisione di Martina Franca; albanese lei. Laha un figlio di dieci anni. Dopo tredici anni di matrimonio decidono di porre fine alla loro relazione, in perfetto accordo e senza animosità o conti da regolare, rivolgendisu quindi ad un avvocato; questi spiega la procedura da intraprendere, che prevede due passaggi.la separazione e, trascorsi sei mesi, ilcon riacquisto dello stato di libero (celibe/nubile). Quindi un doppio passaggio e doppi costi da sostenere, tempo e ansia di giungere al traguardo. L’è, in Europa e nel modo, uno dei pochissimi Paesi a orevedere la separazione personale ...

