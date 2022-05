Traffico Roma del 20-05-2022 ore 15:30 (Di venerdì 20 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla relazione Traffico intenso sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la via del Mare la Tuscolana è interna tra la Bufalotta e la Tiburtina sul tratto Urbano A24 rallentamenti in uscita dalla tangenziale a Tor Cervara incolonnamenti sulla stessa tangenziale in entrambi i sensi verso San Giovanni si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII e viale della Moschea in direzione lo stadio Olimpico fila in più tratti tra viale Castrense lo svincolo A24 per via delle Valli e via Salaria È tra la Farnesina e via della Pineta Sacchetti nel rione San Saba la polizia locale segnala rallentamenti in via Salvator Rosa per 12 uscito di strada all’altezza di via Leon Battista Alberti un secondo incidente poi incolonna il Traffico in via Salaria Verso il raccordo tra la tangenziale e la motorizzazione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazioneintenso sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la via del Mare la Tuscolana è interna tra la Bufalotta e la Tiburtina sul tratto Urbano A24 rallentamenti in uscita dalla tangenziale a Tor Cervara incolonnamenti sulla stessa tangenziale in entrambi i sensi verso San Giovanni si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII e viale della Moschea in direzione lo stadio Olimpico fila in più tratti tra viale Castrense lo svincolo A24 per via delle Valli e via Salaria È tra la Farnesina e via della Pineta Sacchetti nel rione San Saba la polizia locale segnala rallentamenti in via Salvator Rosa per 12 uscito di strada all’altezza di via Leon Battista Alberti un secondo incidente poi incolonna ilin via Salaria Verso il raccordo tra la tangenziale e la motorizzazione ...

