Traffico Roma del 20-05-2022 ore 08 | 30

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità trovati dalla redazione si sta in coda la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Casilina e la Pia in carreggiata esterna invece code tra la Boccella Aurelia tra turbano della A24 Roma-teramo si sta in fila tra il raccordo è la tangenziale est verso il centro è ancora sulla tangenziale code tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi andando in direzione del Foro Italico e tra piazzale labicano viale Castrense in direzione San Giovanni vuole per lavori sulla Pontina tra Castel Romano via di Decima verso il nord è all'altezza di via di Decima in uscita da Roma Traffico intenso in città dalle 10 alle 14 manifestazione all'Euro in viale Europa nei pressi della direzione generale delle Poste e infine ...

