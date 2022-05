Solo se hanno avuto un orgasmo le donne emettono questo suono

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 20 maggio 2022) Lodefinito ildel godimento femminile. Se una donna emettesignifica che ha raggiunto l’apice del piacere. Non è raro che una donna urli e faccia gemiti durante l’amplesso ma questi possono indicare che si sta divertendo ma non che abbia raggiunto l’a meno che non si tratti delche stiamo per rivelarvi, ildel godimento femminile. Nei film e nelle rappresentazioni cinematografiche ed erotiche, l’femminile viene spesso rappresentato mediante un grandioso urlo durante l’amplesso finale ma in realtà questa rappresentazione non sarebbe esatta. Lestesse forse nonmai fatto caso alchein ...