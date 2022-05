Rihanna ha partorito | ecco il sesso del suo primo figlio!

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo tanta attesa… social finalmenteha dato alla luce il bebè che aspettava da ASAP Rocky. La popstar e il rapper a cui è legata dal 2020 hanno avuto un bel maschietto. Pochi dettagli sono trapelati ancora dalle fonti più vicine alla coppia, ma secondo i tabloid americani, su tutti TMZ e Page Six,avrebbeil 13 Maggio in una clinica di Los Angeles. L’ultima apparizione pubblica dell’artista risale allo scorso 9 Maggio, dove avvolta in uno dei suoi look sempre più stravaganti ha mostrato per un’ultima volta il suo bel pancione. È stato proprio attraverso una delle sue coloratissime mise a dare l’annuncio lo scorso Gennaio della sua gravidanza.infatti si era fatta fotografare per le strade di New York con un lungo cappotto rosa aperto sul ventre con in bella vista il pancione di circa ...

trash_italiano : Rihanna ha partorito! - namuglobo : RT @heythereelena: congratulazioni a rihanna che dopo una gravidanza di 6 anni, 4 mesi e 12 minuti ha finalmente partorito - gaiaasalvadorii : RT @heythereelena: congratulazioni a rihanna che dopo una gravidanza di 6 anni, 4 mesi e 12 minuti ha finalmente partorito - louiseiuncesso : RT @heythereelena: congratulazioni a rihanna che dopo una gravidanza di 6 anni, 4 mesi e 12 minuti ha finalmente partorito - CallMeKendall__ : quindi rihanna ha partorito, harry ha pubblicato l'album, i bitti ci hanno dato il buongiorno e stanno tornando.. I… -

mamma per la prima voltaha realizzato il sogno di diventare finalmente madre e sui social è giunta per lei una pioggia di like e congratulazioni da parte dei fan, impazienti di ...La pancia diè stata molto in vista negli ultimi mesi della gravidanza e la fondatrice della linea beauty Fenty era stata omaggiata sulla copertina di maggio di Vogue per aver "rivoluzionato ...Pochi dettagli sono trapelati ancora dalle fonti più vicine alla coppia, ma secondo i tabloid americani, su tutti TMZ e Page Six, Rihanna avrebbe partorito il 13 Maggio in una clinica di Los Angeles.Rihanna ha partorito. La fondatrice di Fenty Beauty ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dalla relazione con il rapper Asap Rocky in quel di Los Angeles il 13 maggio. Una nascita quella del fig ...