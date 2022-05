Napoli, Koulibaly resta: Svelato un retroscena sui figli (Di venerdì 20 maggio 2022) Kalidou Koulibaly resta a Napoli, il difensore senegalese al centro delle voci di mercato dovrebbe guidare la difesa anche la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Kalidou Koulibaly e dice: “Non è in vendita, il Barcellona non può comprarlo“. Il difensore senegalese ha fatto sapere che non andrà allo scontro con la società per una sua eventuale cessione. L’intenzione di Koulibaly è sempre stata quella di restare a Napoli e non lo ha mai nascosto: “La mia famiglia e i miei amici sono più accolti di me quando arrivano in città e dicono il mio nome, sono accolti a braccia aperte, è qualcosa di grandioso. Amo vivere qui. I bambini lo adorano. Quando siamo in Francia, chiedono di tornare a Napoli. Amano la cultura italiana. I miei ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022) Kalidou, il difensore senegalese al centro delle voci di mercato dovrebbe guidare la difesa anche la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Kalidoue dice: “Non è in vendita, il Barcellona non può comprarlo“. Il difensore senegalese ha fatto sapere che non andrà allo scontro con la società per una sua eventuale cessione. L’intenzione diè sempre stata quella dire ae non lo ha mai nascosto: “La mia famiglia e i miei amici sono più accolti di me quando arrivano in città e dicono il mio nome, sono accolti a braccia aperte, è qualcosa di grandioso. Amo vivere qui. I bambini lo adorano. Quando siamo in Francia, chiedono di tornare a. Amano la cultura italiana. I miei ...

