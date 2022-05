Morbillo, perché la malattia torna a preoccupare (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo L’Oms nei primi mesi del 2022 i casi di Morbillo sono aumentati in tutto il mondo del 79%. Tra le cause, l’impatto che la pandemia ha avuto sulle vaccinazioni di routine in molti Paesi. Qual è la situazione in Italia? E quali sono i rischi? Ecco cosa sapere Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo L’Oms nei primi mesi del 2022 i casi disono aumentati in tutto il mondo del 79%. Tra le cause, l’impatto che la pandemia ha avuto sulle vaccinazioni di routine in molti Paesi. Qual è la situazione in Italia? E quali sono i rischi? Ecco cosa sapere

Advertising

VeronicaChiara5 : @BeaLorenzin sta forse dicendo che è giusto dare pieni poteri all'OMS? Ah e poi perché non ci racconta dell'epidemi… - Di_SPACE_Lauro : @Patriziapattys @lucacozzuto @FranceskoNew @stefaniaconti @noritren @itosettiMD_MBA Il concetto è che il vaccino co… - DarkLadyMouse : @ThePuni16830747 @claudeger55 @aishyte Il mio compagno è del '74 e non l'ha fatta perché era decaduto l'obbligo. Io… - DaniR64 : @simone_dela È difficile ignorare qualcuno che parla a voce alta in un open space, ma dopo essermici presa (quasi)… - jennaro69 : @queequeg1901 Quello che diceva che col vaccino antiCovid non ci si poteva ne infettare ne ammalare perché così non… -

Allarme colera dall'Ucraina: cosa rischiamo in Italia Allarme colera in Ucraina: cosa succede In Ucraina l'allarme è scoppiato perché, in particolare a ... ha spiegato all'Adnkronos che oltre al colera potrebbero anche esserci focolai di morbillo e di ... Maria Falcone al SalTo2022 a 30 anni dalla Strage di Capaci: "Giovanni, ricordatelo come uomo dello Stato e delle istituzioni" ...23 maggio 1992 quando perse la vita nella strage di Capaci insieme alla moglie Francesca Morbillo e ... ci dovrebbe essere qualche aggiustamento, perché purtroppo con la burocrazia le cose non vanno ... Vanity Fair Italia Allarme colera in Ucraina: cosa succede In Ucraina l'allarme è scoppiato, in particolare a ... ha spiegato all'Adnkronos che oltre al colera potrebbero anche esserci focolai die di ......23 maggio 1992 quando perse la vita nella strage di Capaci insieme alla moglie Francescae ... ci dovrebbe essere qualche aggiustamento,purtroppo con la burocrazia le cose non vanno ... Morbillo, perché la malattia torna a preoccupare