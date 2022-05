(Di venerdì 20 maggio 2022) “Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita”: con queste devastanti parole inizia lo sfogo del signor, il papà diospite domani inalle ore 16 su Canale 5 con Silvia Toffanin.il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsaeChia : #Verissimo, parla il papà di Michele Merlo: “Non mi aspetto nulla dalla giustizia, mio figlio aveva fino all’89% di… - Roxy66650979 : RT @trasilenziFZ: Per 8 mesi si è detto che Alex somigliasse a Michele Merlo. Stesso microfono verde e nero, l'essere 'malinconici', hanno… - BITCHYFit : Michele Merlo, suo padre a Verissimo: “I medici sostengono che si sarebbe potuto salvare” - onlywyse : RT @trasilenziFZ: Per 8 mesi si è detto che Alex somigliasse a Michele Merlo. Stesso microfono verde e nero, l'essere 'malinconici', hanno… - beliebe63726511 : RT @fanpage: Parla il papà di Michele Merlo: 'È stato vittima di malasanità' -

Domani, sabato 21 maggio 2022, sarà ospite in esclusiva nella puntata di Verissimo, Domenico, il padre di, in arte Mike Bird, cantante ed allievo di Amici, scomparso un anno fa per una leucemia fulminante. Verissimo, parla il padre di: "Per salvare mio figlio bastava un'...A quasi un anno dalla scomparsa di, il Mike Bird di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin ha voluto intervistare a Verissimo Domenico, il padre del ragazzo. L'uomo ci ha tenuto a ribadire che quanto accaduto al ...A Verissimo le parole di Domenico Merlo, padre del cantante ex allievo di Amici, Michele Merlo, scomparso un anno fa per una leucemia fulminante.Michele Merlo poteva salvarsi: parla il padre Domenico, l’intervista esclusiva a "Verissimo" ad un anno dalla sua drammatica morte.