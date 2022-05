Luigi Strangis verso Sanremo 2023? Amadeus sarebbe un suo estimatore (Di venerdì 20 maggio 2022) Luigi Strangis potrebbe prendere parte al Festival di Sanremo 2023? L’indiscrezione Amici21 chiude i battenti con la vittoria di Luigi Strangis. Ad una settimana dal gran finale, il vincitore si dichiara desideroso di prendere parte al Festival di Sanremo. Stando alle ultime indiscrezioni pare che il direttore artistico della kermesse Amadeus stia pensando di avviare le trattative per l’ingaggio di Luigi Strangis. A dare la notizia è Alberto Dandolo. Nel dettaglio, tra le righe della nota fonte dell’anticipazione TV che riguarda il vincitore assoluto Luigi Strangis, si legge: “Dandolo ne è convinto… Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 maggio 2022)potrebbe prendere parte al Festival di? L’indiscrezione Amici21 chiude i battenti con la vittoria di. Ad una settimana dal gran finale, il vincitore si dichiara desideroso di prendere parte al Festival di. Stando alle ultime indiscrezioni pare che il direttore artistico della kermessestia pensando di avviare le trattative per l’ingaggio di. A dare la notizia è Alberto Dandolo. Nel dettaglio, tra le righe della nota fonte dell’anticipazione TV che riguarda il vincitore assoluto, si legge: “Dandolo ne è convinto… Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche ...

Advertising

rtl1025 : ???? Ieri @StrangisLuigi è stato ospite in diretta su RTL 102.5 per raccontarci della sua vittoria ad @AmiciUfficiale… - rtl1025 : ?? @StrangisLuigi a RTL 102.5: “Il mio nuovo Ep racconta della mia personalità libera. La notorietà? Sono lo stesso… - RadioZetaOf : ???? A pochi giorni dalla vittoria di #Amici21 @StrangisLuigi si racconta ai microfoni di Radio Zeta ?? - itsmavvi : il tipo della radio che dice 'non vedo l'ora' al 'rimanete connessi perché tra poco avremo il vincitore di amici21… - micricosmo : Io sempre debole quando leggo o sento “il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis” wikihow realizzare che sia tutto vero #amici21 -