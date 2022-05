Jacobs pronto a tornare in pista: "Ecco a cosa punto" (Di venerdì 20 maggio 2022) A margine della presentazione del suo libro, il campione olimpico dei 100 metri fissa gli obbiettivi stagionali a partire dai prossimi Mondiali di Eugene Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) A margine della presentazione del suo libro, il campione olimpico dei 100 metri fissa gli obbiettivi stagionali a partire dai prossimi Mondiali di Eugene

Advertising

iamviola_ : @savbrinaaa A Parigi 2024 lo vedremo al fianco di Marcell Jacobs, nei 100mt, pronto a soffiargli la medaglia olimpica. ?????? - savonanews : Sorrisi e palla ovale prima del Meeting, Marcell Jacobs è pronto per la kermesse della Fontanassa (FOTO e VIDEO) - infoitsport : L’uomo più veloce del mondo torna al Meeting di Savona: Jacobs pronto per i 100 metri - infoitsport : Sorrisi e palla ovale prima del Meeting, Marcell Jacobs è pronto per la kermesse della Fontanassa (FOTO e VIDEO) - SvSport1 : Sorrisi e palla ovale prima del Meeting, Marcell Jacobs è pronto per la kermesse della Fontanassa (FOTO e VIDEO) -