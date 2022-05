Inter, CdS: “Bastoni da Conte e Lautaro rimane a Milano” (Di venerdì 20 maggio 2022) Inter, CDS: Come scrive il quotidiano il CdS per la squadra Inter nella prossima stagione ci saranno dei cambiamenti importanti grazie al calciomercato. La squadra Inter con i suoi giocatori è davvero ambita sul mercato, soprattutto in Premier dove milita l’ex Conte che nella scorsa stagione ha lanciato Bastoni nella sua squadra titolare e ad oggi lo rivorrebbe a Londra. Portare via Bastoni alla squadra di Inzaghi non sarà facile, ma potrebbe essere il grande sacrificio, per poi blindare la permanenza di Lautaro. Il momento delle riflessioni arriverà, ma per la squadra di Inzaghi Lautaro potrebbe anche meritare una cessione eccellente per trattenere il bomber argentino. “Inter, Bastoni salva ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022), CDS: Come scrive il quotidiano il CdS per la squadranella prossima stagione ci saranno dei cambiamenti importanti grazie al calciomercato. La squadracon i suoi giocatori è davvero ambita sul mercato, soprattutto in Premier dove milita l’exche nella scorsa stagione ha lanciatonella sua squadra titolare e ad oggi lo rivorrebbe a Londra. Portare viaalla squadra di Inzaghi non sarà facile, ma potrebbe essere il grande sacrificio, per poi blindare la permanenza di. Il momento delle riflessioni arriverà, ma per la squadra di Inzaghipotrebbe anche meritare una cessione eccellente per trattenere il bomber argentino. “salva ...

