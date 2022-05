Integration Heroes Match con Eto’o in tv: data, orario, canale, biglietti e giocatori (Di venerdì 20 maggio 2022) San Siro, lunedì 23 maggio, ore 20:30. Spazio alle grandi stelle del calcio per una serata di beneficenza organizzata da Samuel Eto’o. E’ l’ora di Integration Heroes Match e i campioni presenti saranno tanti: Lionel Messi, Francesco Totti, Paulo Dybala, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Javier Zanetti, Francesco Totti, Paulo Dybala, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Wesley Sneijder. Oltre a questi si conta la partecipazione di: Massimo Ambrosini, Valentina Bergamaschi, Zvonimir Boban, Barbara Bonansea, Tim Cahill, Esteban Cambiasso, Vincent Candela, Fabio Capello, Iván Ramiro Córdoba, Deco, Dida, Youri Djorkaeff, Khalilou Fadiga, Sébastien Frey, Sara Gama, Ludovic Giuly, Presnel Kimpembe, Patrick Kluivert, Marco Materazzi, Alessandro Matri, Patrick Mboma, Ajara Nchout, André Onana, Giampaolo ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) San Siro, lunedì 23 maggio, ore 20:30. Spazio alle grandi stelle del calcio per una serata di beneficenza organizzata da Samuel. E’ l’ora die i campioni presenti saranno tanti: Lionel Messi, Francesco Totti, Paulo Dybala, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Javier Zanetti, Francesco Totti, Paulo Dybala, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Wesley Sneijder. Oltre a questi si conta la partecipazione di: Massimo Ambrosini, Valentina Bergamaschi, Zvonimir Boban, Barbara Bonansea, Tim Cahill, Esteban Cambiasso, Vincent Candela, Fabio Capello, Iván Ramiro Córdoba, Deco, Dida, Youri Djorkaeff, Khalilou Fadiga, Sébastien Frey, Sara Gama, Ludovic Giuly, Presnel Kimpembe, Patrick Kluivert, Marco Materazzi, Alessandro Matri, Patrick Mboma, Ajara Nchout, André Onana, Giampaolo ...

