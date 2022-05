Il papà di Michele Merlo a Verissimo: «Bastava un esame di sangue per salvarlo. Non condanno l’errore umano anche se mi ha devastato la vita» (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenico Merlo “Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita”. Così Domenico Merlo, ospite domani a Verissimo, ricorda il figlio Michele, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad Amici, scomparso un anno fa: “Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche – e aggiunge – “I medici legali sostengono che Bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia”. Ai microfoni del talk ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Domenico“Non mi aspetto nulla dalla giustizia e nonse mi hala”. Così Domenico, ospite domani a, ricorda il figlio, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad Amici, scomparso un anno fa: “Quello che è successo aè frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche – e aggiunge – “I medici legali sostengono cheundelper. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia”. Ai microfoni del talk ...

