Il film comico è il più visto su Netlfix in questo momento (Di venerdì 20 maggio 2022) Una cheerleader caduta in coma si risveglia due decenni dopo e scambia Lady Gaga per Madonna. È la prima di una miriade di battute di Cheerleader per sempre (film attualmente più visto su Netflix), prevedibile commedia americana con Rebel Wilson. Ambientato nell'ennesimo liceo della provincia statunitense, il film sfrutta l'immancabile prom (la festa di fine anno, suggellata dall'elezione di re e reginetta più popolari dell'istituto) assieme a un altro espediente tipico della comedy hollywoodiana: il salto nel tempo. Detto francamente Cheerleader per sempre è piuttosto volgarotto e banale, tuttavia possiede alcuni valori: una protagonista dalla comicità dirompente, una tenue ma acuta critica contemporanea e un attore emergente che promette molto bene.

