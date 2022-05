Il 730 precompilato 2022 pronto al via | modifiche e invii dal 31 maggio

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso per l’invio «fai da te». I tempi slittano a causa del Sostegni ter. Arriva la novità della procura

L'agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso per l'invio "fai da te". I tempi slittano a causa del Sostegni ter. Arriva la novità della procura Ilsi prepara a partire. Con il provvedimento 173218/2022, l'agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso fissando anche il termine a partire dal quale i contribuenti potranno ...... che l'Agenzia delle entrate pubblica a maggio sul portale web, nell'area riservata di ogni contribuente: quest'anno il2022 è disponibile online dal 23 maggio (>> guarda qui come ...Il 23 maggio saranno disponibli i modelli predisposti dal Fisco. Da quest'anno sarà possibile affidare a un familiare o un'altra persona di fiducia l'invio della propria dichiarazione ...Il prossimo 23 maggio tutti col dito sul mouse per accedere al modello 730/2022 precompilato. Una modalità semplificata che da qualche anno è a disposizione di lavoratori dipendenti e autonomi, e che ...