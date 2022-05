Genoa, Blessin: 'Voglio vincere ogni partita e riportare la squadra in Serie A. Il progetto continua' (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico del Genoa retrocesso Alexander Blessin ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Bologna: "Quando sono arrivato qu... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico delretrocesso Alexanderha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Bologna: "Quando sono arrivato qu...

