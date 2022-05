Fedez riprende a vivere: “L’amore di chi vi sta vicino è più forte di tutto” (Di venerdì 20 maggio 2022) A due mesi dall’intervento per il tumore al pancreas, Fedez è tornato alla sua vita quotidiana e ha ricominciato a prendersi cura del suo corpo, allenandosi e dando così un messaggio di forza e speranza a tutte le persone che si trovano in difficoltà fisicamente. Vi raccomandiamo... Nasce la Fondazione Fedez: l'annuncio su Instagram del rapper Era il 31 marzo quando Fedez è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo il ricovero per l’intervento al pancreas. Da quando è tornato a casa da sua moglie Chiara Ferragni e i suoi figli Leone e Vittoria, il rapper, che già era attivo per sensibilizzare in diversi ambiti, ha iniziato a portare avanti iniziative di supporto e sensibilizzazione per persone con patologie come quella che lo ha colpito. Il cantante inoltre ... Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022) A due mesi dall’intervento per il tumore al pancreas,è tornato alla sua vita quotidiana e ha ricominciato a prendersi cura del suo corpo, allenandosi e dando così un messaggio di forza e speranza a tutte le persone che si trovano in difficoltà fisicamente. Vi raccomandiamo... Nasce la Fondazione: l'annuncio su Instagram del rapper Era il 31 marzo quandoè stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo il ricovero per l’intervento al pancreas. Da quando è tornato a casa da sua moglie Chiara Ferragni e i suoi figli Leone e Vittoria, il rapper, che già era attivo per sensibilizzare in diversi ambiti, ha iniziato a portare avanti iniziative di supporto e sensibilizzazione per persone con patologie come quella che lo ha colpito. Il cantante inoltre ...

