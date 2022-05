De Longis Pd | “Rocca non si è costituita parte civile nel processo | gli altri enti coinvolti sì”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScrive Raffale De, consigliere provinciale del Partito Democratico: “Ringrazio il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per la pronta risposta alla richiesta di costituire l’Ente, che egli rappresenta, «» nei confronti dei reati riferiti al procedimento sugli «appalti pubblici pilotati», così come riportati ed indicati nell’avviso di fissazione dell’odierna udienza, capi 1,2,15bis,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. Prendo atto, con rammarico, che si è voluto agire diversamente da quanto fatto da tutte le altre istituzioni coinvolte in questa vicenda, la Provincia di Caserta e il comune di Buonalbergo, che, parti offese come la Provincia di Benevento, hanno invece deciso di «costituirsi» al fine ...