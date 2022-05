De Laurentiis: «Non possiamo obbligare Koulibaly a restare, deve decidere lui. Noi vogliamo che resti» (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione della Race for the Cure, a Napoli. Di seguito le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com. Il presidente ha parlato di Kalidou Koulibaly. “È un simbolo del Napoli, e lui se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze. Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a restare, anche con qualche anno di contratto? L’unico che forse ho obbligato, e che saluto perché è un caro amico, sapete chi è? Walter Mazzarri: dopo due anni mi disse che voleva andare via, io gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione della Race for the Cure, a Napoli. Di seguito le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com. Il presidente ha parlato di Kalidou. “È un simbolo del Napoli, e lui se vuole non essere più un simbolo è lui che lo. Noiche, ma non è che la gente la si può. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze. Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a, anche con qualche anno di contratto? L’unico che forse ho obbligato, e che saluto perché è un caro amico, sapete chi è? Walter Mazzarri: dopo due anni mi disse che voleva andare via, io gli ...

