CONAN GRAY: il suo nuovo singolo “YOURS” con videoclip (Di venerdì 20 maggio 2022) Esce con “YOURS”, il nuovo singolo di CONAN GRAY, il cantautore multiplatino e re del pop della GenZ. Che ieri sera si è esibito al Fabrique di Milano per l’unica data italiana del tour mondiale. “YOURS” è la nuova anticipazione del prossimo album dell’artista “Superache” e contribuisce ad alimentare l’entusiasmo dei fan per il progetto discografico in arrivo il 24 giugno e già disponibile in presave e preorder. CONAN GRAY ha aumentato l’attesa per l’album già con il singolo “Memories” Uscito lo scorso aprile. Il brano ha già ottenuto oltre 19 milioni di stream Spotify e 4 milioni di visualizzazioni su YouTube, con grande plauso anche della critica. Il FADER l’ha definita una delle “10 canzoni di cui hai bisogno nella tua vita ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 20 maggio 2022) Esce con “”, ildi, il cantautore multiplatino e re del pop della GenZ. Che ieri sera si è esibito al Fabrique di Milano per l’unica data italiana del tour mondiale. “” è la nuova anticipazione del prossimo album dell’artista “Superache” e contribuisce ad alimentare l’entusiasmo dei fan per il progetto discografico in arrivo il 24 giugno e già disponibile in presave e preorder.ha aumentato l’attesa per l’album già con il“Memories” Uscito lo scorso aprile. Il brano ha già ottenuto oltre 19 milioni di stream Spotify e 4 milioni di visualizzazioni su YouTube, con grande plauso anche della critica. Il FADER l’ha definita una delle “10 canzoni di cui hai bisogno nella tua vita ...

Advertising

pbarnes00 : conan gray la devi finire - focessgds : @resuscitatgds nuova personalità sbloccata: il conan gray - resuscitatgds : RT @focessgds: @resuscitatgds amo allora conan gray è proprio me AHAHAHAHAJ razzista abilità omofobo - focessgds : @resuscitatgds amo allora conan gray è proprio me AHAHAHAHAJ razzista abilità omofobo - resuscitatgds : @focessgds ma che poi basta popolo di twitter se la prendono per ogni cosa ieri stavo parlando di conan gray e ci s… -

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (20 Maggio 2022) #NewMusicFriday Solo io ci sento il coretto che mi ricorda In The Shadow dei Rasmus Conan Gray - Voto 6,25 - Bella voce, non c'è che dire! Ma il pezzo mi assopisce più che emozionare. Coez - Voto 6,25 - Il suo ... Il rosa Valentino, il trend 2022 amato da Zendaya, esplode per i 90 anni dello stilista Al Coachella Conan Gray si è presentato in un completo con mantello e platform, da vera rockstar anni '70, in stile David Bowie. Tra première, presentazioni e tour, hanno indossato tra gli altri il ... La Prealpina Conan Gray in concerto Milano - Conan Gray , nuova stella nascente del pop direttamente dagli Stati Uniti, è in concerto al Fabrique di Milano nella serata di mercoledì 18 maggio 2022 a partire dalle ore 21.00. Conan Gray ... Solo io ci sento il coretto che mi ricorda In The Shadow dei Rasmus- Voto 6,25 - Bella voce, non c'è che dire! Ma il pezzo mi assopisce più che emozionare. Coez - Voto 6,25 - Il suo ...Al Coachellasi è presentato in un completo con mantello e platform, da vera rockstar anni '70, in stile David Bowie. Tra première, presentazioni e tour, hanno indossato tra gli altri il ... Conan Gray, il tiktoker idolo dei giovani al Fabrique Milano - Conan Gray , nuova stella nascente del pop direttamente dagli Stati Uniti, è in concerto al Fabrique di Milano nella serata di mercoledì 18 maggio 2022 a partire dalle ore 21.00. Conan Gray ...