Cio, Bach: “Esclusione atleti russi e bielorussi? Non si tratta di sanzioni, ma di misure protettive” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’ultima giornata della 139^ Sessione del Cio. Uno dei temi affrontati è stata l’Esclusione di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali: “Non si tratta di sanzioni, bensì di misure protettive volte a salvaguardare l’integrità delle competizioni. Non poteva infatti essere garantita la sicurezza di atleti e funzionari russi e bielorussi per via dei forti sentimenti contro di loro in seguito all’invasione dell’Ucraina“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Cio, Thomas, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’ultima giornata della 139^ Sessione del Cio. Uno dei temi affrontati è stata l’die bielodalle competizioni internazionali: “Non sidi, bensì divolte a salvaguardare l’integrità delle competizioni. Non poteva infatti essere garantita la sicurezza die funzionarie bieloper via dei forti sentimenti contro di loro in seguito all’invasione dell’Ucraina“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Cio, #Bach: “Esclusione atleti russi e bielorussi? Non si tratta di sanzioni, ma di misure protettive” - raspa90 : RT @ultimenotizie: 'Il nostro rapporto con la leadership politica russa si è drammaticamente deteriorato negli ultimi anni a seguito allo s… - ultimenotizie : 'Il nostro rapporto con la leadership politica russa si è drammaticamente deteriorato negli ultimi anni a seguito a… - globalistIT : #Cio, #Bach: “La #guerra in #Ucraina è una violazione della #treguaolimpica” - bizcommunityit : Ucraina, il presidente Cio Bach: 'Non sanzioneremo i Comitati olimpici per le azioni dei governi' #CIO -