Bologna, Mihajlovic: “Scudetto? Inter la più forte, il Milan la più continua ma avrei preferito il Napoli” (Di venerdì 20 maggio 2022) Bologna Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante l’ultima conferenza stampa di stagione, parlando anche della lotta Scudetto. Ecco quanto affermato. “L’Inter per me è la squadra più forte, il Milan la più continua, il Napoli forse la più fantasiosa. Sarebbe stato bello se l’avesse vinto il Napoli. Tra Milan e Inter non ho preferenze. Vedremo se vincerà la squadra più forte o la più continua. Il Sassuolo non è un avversario semplice, segna tanto e concede ma vedremo. L’Inter penso che vincerà con la Sampdoria. Il Napoli per me ha molto talento ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022)– Sinisa, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante l’ultima conferenza stampa di stagione, parlando anche della lotta. Ecco quanto affermato. “L’per me è la squadra più, illa più, ilforse la più fantasiosa. Sarebbe stato bello se l’avesse vinto il. Tranon ho preferenze. Vedremo se vincerà la squadra piùo la più. Il Sassuolo non è un avversario semplice, segna tanto e concede ma vedremo. L’penso che vincerà con la Sampdoria. Ilper me ha molto talento ...

