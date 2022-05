Blessin | «Mi scuso per non essere riusciti a salvarci»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole dell’allenatore del Genoa, Alexander, in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima di campionato Alexanderha parlato ai giornalisti nella conferenza stampa della vigilia di Genoa Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. BILANCIO – «Quando sono arrivato qua ero un allenatore sconosciuto ma sono stato accolto bene dalla gente qua e anche dai tifosi che hanno apprezzato il modo di giocare in campo della squadra. Tutti dobbiamo ringraziare i tifosi che dall’inizio ci hanno incitato. Ci hanno creduto fino alla fine ed è una cosa unica al mondo avere sostenitori così vicini alla squadra. É molto importante pensare all’anno prossimo, sono mancate alcune cose che vanno migliorate. Come i tifosi sono tristi e hanno sofferto questa retrocessione anche io l’ho sofferta. Dobbiamo comunque cercare di reagire. Ho ricevuto tanti ...