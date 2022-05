Basket: playoff Nba, Miami in ansia per Tucker, contusione al ginocchio e gara-3 a rischio (Di venerdì 20 maggio 2022) Miami, 20 mag. - (Adnkronos) - Come se giocare senza Kyle Lowry per otto partite ai playoff non fosse abbastanza, i Miami Heat si ritrovano a fare i conti con un altro infortunio potenzialmente devastante. PJ Tucker ha ricevuto un colpo al ginocchio nel corso del primo quarto di gara-2 contro i Boston Celtics e, dopo aver provato a stringere i denti per rimanere in campo, ha dovuto alzare bandiera bianca nella ripresa, tornando negli spogliatoi senza più rientrare sul parquet. Secondo quanto scritto da Chris Haynes di Yahoo Sports, il veterano si sottoporrà a una risonanza magnetica nelle prossime ore per valutare l'entità dell'infortunio, attualmente descritto solo come una contusione. Con le partite delle finali di conference che si svolgono ogni 48 ore, c'è davvero ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022), 20 mag. - (Adnkronos) - Come se giocare senza Kyle Lowry per otto partite ainon fosse abbastanza, iHeat si ritrovano a fare i conti con un altro infortunio potenzialmente devastante. PJha ricevuto un colpo alnel corso del primo quarto di-2 contro i Boston Celtics e, dopo aver provato a stringere i denti per rimanere in campo, ha dovuto alzare bandiera bianca nella ripresa, tornando negli spogliatoi senza più rientrare sul parquet. Secondo quanto scritto da Chris Haynes di Yahoo Sports, il veterano si sottoporrà a una risonanza magnetica nelle prossime ore per valutare l'entità dell'infortunio, attualmente descritto solo come una. Con le partite delle finali di conference che si svolgono ogni 48 ore, c'è davvero ...

