Atalanta-Empoli, Gasperini sorride: un big torna tra i convocati! (Di venerdì 20 maggio 2022) L'annata in casa Atalanta non è sicuramente stata delle migliori, anzi, rispetto alla rapida ascesa della creatura di Gasperini nelle scorsa stagione, gli orobici sono incredibilmente ancora invischiati, fino all'ultima giornata, nella lotta per accedere ad un posto in Europa. Ilicic Atalanta EmpoliTuttavia, non è proprio tutto da buttare dalle parti di Zingonia: per l'allenatore nerazzurro, nella partita contro l'Empoli di Andreazzoli ci sarà un rinforzo in più. Nella lista dei convocati infatti spicca il nome di Josip Ilicic, a lungo tenuto fuori per problemi che purtroppo non hanno avuto a che fare con il campo e che adesso finalmente torna ad essere il protagonista della sua vita.

