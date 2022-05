(Di venerdì 20 maggio 2022) Mezzo secolo fa lo sfregio alladi. Alle ore 11.30 di domenica 21 maggio 1972, durante il rito della Pentecoste nella Basilica di San, László– geologo ungherese di 34, residente a Sidney – scavalcò d’un tratto la balaustra che separava la folla di visitatori dalla celeberrima scultura. Era vestito con una pesante giacca blu, tipo impermeabile, e una camicia rossa; alto e slanciato, portava i capelli lunghi e aveva una corta barbetta bionda. Toltosi la giacca per esser più libero nei movimenti, con una mazzuola pesante circa 5 chili colpì 15 volte dapprima il capo della Madonna e poi, più volte, il volto e le braccia, lasciando però integra la figura del Cristo. Nel far questo, lo squilibrato gridò, in lingua italiana: “Cristo è risorto! Io sono il Cristo!”. Subito ...

Advertising

SecolodItalia1 : 50 anni fa Laszlo Toth, un folle, danneggiò la Pietà di Michelangelo a San Pietro con 15 martellate (video)… - messveneto : 1972, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata a colpi di martello da László Tóth: Cinquant’anni fa il geologo un… -

La Stampa

Erano le undici e mezzo del mattino di domenica 21 maggio 1972, giorno di Pentecoste. In San Pietro il geologo australiano di origini ungheresiToth, un giovane di 34con problemi psichiatrici, saltò al di là della balaustra e andò a colpire ripetutamente la Pietà di Michelangelo con un martello, mentre urlava: "Sono Gesù Cristo, ...A tratti estenuante, ma sorretto come detto da una messa in scena e da movimenti di macchina sinuosi, il film di Serebrennikov " regista daosteggiato dal governo russo per le sue posizioni ... 1972, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata a colpi di martello da László Tóth Per festeggiare i 12 anni del ‘Bitcoin Pizza Day’ del 22 maggio, il famoso crypto exchange di Binance ha deciso di lanciare un concorso in cui i 5 vincitori potranno avere un anno di pizza gratis. Su ...Era il 21 maggio del 1972 quando un geologo ungherese sferrò 15 martellate sull'opera. In tanti piansero ma il lavoro di una équipe di ...