Verso Spezia-Napoli: ansia Osimhen, ok Di Lorenzo. Il report (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Napoli si prepara a Castel Volturno per l’ultima sfida di Serie A contro lo Spezia. Gli azzurri hanno un solo obiettivo: vincere per migliorare la classifica rispetto alla scorsa stagione (conclusa a 77 punti e al 5o posto). Osimhen Napoli (Getty Images)Spezia-Napoli, Osimhen in dubbio per influenza Il Napoli ha reso noto il report dell’allenamento quotidiano che porterà alla sfida di domenica pomeriggio contro lo Spezia. “Dopo il successo contro il Genoa, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilsi prepara a Castel Volturno per l’ultima sfida di Serie A contro lo. Gli azzurri hanno un solo obiettivo: vincere per migliorare la classifica rispetto alla scorsa stagione (conclusa a 77 punti e al 5o posto).(Getty Images)in dubbio per influenza Ilha reso noto ildell’allenamento quotidiano che porterà alla sfida di domenica pomeriggio contro lo. “Dopo il successo contro il Genoa, ilriprenderà oggi gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro loin programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima ...

