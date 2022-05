Un colore nuovo per la duchessa

(Di giovedì 19 maggio 2022) Regine per un giorno. Non di fatto, ma di stile. Kate Middleton e Sophie di Wessex hanno fatto le veci di Elisabetta II al primo garden party organizzato da Buckingham Palace in onore del Giubileo di Platino. Ladi Cambridge si è presentata con un look Emilia Wickstead corallo con cappellino tono su tono e decollètè color neutro. Si tratta di un modello visto su di lei moltissime volte. In genere non cambia mai modelli. Diverso è invece il. La Middleton sta decisamente cambiando palette cromatica, come ha dimostrato nelle ultime uscite. I suoi tradizionali colori, il blu navy piuttosto che il bianco, vengono sostituiti da alternative più calde come il corallo o il verde. (Photo by Dominic Lipinski – WPA Pool/Getty Images) Il Kate effect C’è da giurare che farà proseliti: il suo recente abito verde foresta indossato al Queen ...

