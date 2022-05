Tragedia asilo, affidata perizia su Passat Ascoltati testimoni, a breve autopsia su Tommaso (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Aquila - La Procura della Repubblica dell'Aquila ha affidato la perizia tecnica ritenuta determinante per stabilire la dinamica del tragico incidente di ieri pomeriggio all'Aquila nella scuola dell'infanzia di Pile, frazione del Comune dell'Aquila, dove una Passat parcheggiata da una donna, indagata per omicidio stradale, con a bordo il figlio 12enne per andare a riprendere i suoi due gemellini di cinque anni, ha travolto la recinzione uccidendo un bimbo di 4 anni ferendone cinque: in particolare il pm Stefano Gallo titolare della inchiesta e gli agenti della Squadra Mobile dell'Aquila guidati dal dirigente Danilo Di Laura, l'esame deve dimostrare il motivo per il quale la macchina si è sfrenata: è stato il 12enne, è stato un errore della mamma che per la fretta in una azione comunque abitudinaria perché giornaliera, non ha ingranato la marcia a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Aquila - La Procura della Repubblica dell'Aquila ha affidato latecnica ritenuta determinante per stabilire la dinamica del tragico incidente di ieri pomeriggio all'Aquila nella scuola dell'infanzia di Pile, frazione del Comune dell'Aquila, dove unaparcheggiata da una donna, indagata per omicidio stradale, con a bordo il figlio 12enne per andare a riprendere i suoi due gemellini di cinque anni, ha travolto la recinzione uccidendo un bimbo di 4 anni ferendone cinque: in particolare il pm Stefano Gallo titolare della inchiesta e gli agenti della Squadra Mobile dell'Aquila guidati dal dirigente Danilo Di Laura, l'esame deve dimostrare il motivo per il quale la macchina si è sfrenata: è stato il 12enne, è stato un errore della mamma che per la fretta in una azione comunque abitudinaria perché giornaliera, non ha ingranato la marcia a ...

TgrRaiAbruzzo : Tragedia all'Aquila. Muore un bambino travolto da una automobile. 5 feriti. 2 sono al Gemelli, un altro al Bambin G… - alba54239901 : @giulio_mastro La tragedia dell'asilo con la morte del piccolo Tommaso si poteva evitare. L'ubicazione di scuole in… - DanielaEster5 : Risuona l'eco di voci argentine dall'asilo vicino. Ed io che non smetto di pensare alla tragedia de #LAquila ?? - GiancarloDeRisi : L'Aquila sconvolta dalla tragedia nell'asilo: morto un bimbo di 4 anni, grave un'altra bambina investiti da un'auto… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Si cercano le cause del grave incidente avvenuto oggi in un asilo de L'Aquila. Nella tragedia un bamb… -