Ponteranica | in motocross contro il parabrezza dell’auto | grave 16enne

(Di giovedì 19 maggio 2022). Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo l’incidente che giovedì pomeriggio, 19 maggio, lo ha visto finire con il suo Ktm 125ildi un’Alfa Romeo a. Intorno alle 18, in via Moroni, sono arrivate l’automedica e l’ambulanza per trasportare il giovane in codice rosso al pronto soccorso dell’Humanitas Gavazzeni. Sul posto anche i carabinieri del comando di Zogno per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.