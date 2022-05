Pizzaiolo italiano ucciso in Inghilterra, due arresti (Di giovedì 19 maggio 2022) italiano trovato morto in Gran Bretagna: si indaga per omicidio Sheffield (Gran Bretagna), 19 maggio 2022 - Svolta nell'indagine per l'omicidio di Carlo Giannini , il 34enne Pizzaiolo pugliese che da ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022)trovato morto in Gran Bretagna: si indaga per omicidio Sheffield (Gran Bretagna), 19 maggio 2022 - Svolta nell'indagine per l'omicidio di Carlo Giannini , il 34ennepugliese che da ...

CorriereUmbria : Pizzaiolo italiano ucciso a Sheffield, arrestato un 18enne #sheffield #pizzaiolo #carlogiannini… - CronacaSocial : ?? Non viveva più con la famiglia da anni, Carlo è stato trovato senza vita in un parco a 34 anni. La polizia indaga… - ledicoladelsud : Raggiungeranno l'Inghilterra domani mattina il fratello e la cognata di Carlo Giannini, il 34enne originario di Mes… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Carlo Giannini, 34 anni, dopo aver aperto un locale in Germania, si era stabilito a Sheffield