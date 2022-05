Perisic, Biasin: “La Juventus sarebbe disposta ad offrire un’enormità” (Di giovedì 19 maggio 2022) Perisic Biasin Juventus – Fabrizio Biasin, giornalista, sulle colonne di Libero, ha fatto il punto della situazione sull’interesse della Juventus per Perisic. Ecco quanto affermato. “La Juve, si dice (ma conferme al momento non ce ne sono) sarebbe disposta a salire fino a 6 milioni a stagione. un’enormità. La domanda che tutti si fanno è: come andrà a finire? Ipotesi A): Perisic guarda al soldo e finisce altrove, alla Juve o in altri lidi (l’offerta multimilionaria arriverà). Ipotesi B): Perisic si “accontenta” di 4.5 e resta nel posto che gli ha permesso di raggiungere il suo massimo, quanto a prestazioni”. Resta ancora in bilico il futuro di Ivan Perisic. Il croato, dopo le parole ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 19 maggio 2022)– Fabrizio, giornalista, sulle colonne di Libero, ha fatto il punto della situazione sull’interesse dellaper. Ecco quanto affermato. “La Juve, si dice (ma conferme al momento non ce ne sono)a salire fino a 6 milioni a stagione.. La domanda che tutti si fanno è: come andrà a finire? Ipotesi A):guarda al soldo e finisce altrove, alla Juve o in altri lidi (l’offerta multimilionaria arriverà). Ipotesi B):si “accontenta” di 4.5 e resta nel posto che gli ha permesso di raggiungere il suo massimo, quanto a prestazioni”. Resta ancora in bilico il futuro di Ivan. Il croato, dopo le parole ...

