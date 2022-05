Luca Argentero attaccato da Fedro del GF: “È un opportunista” (Di giovedì 19 maggio 2022) A distanza di anni, Fedro del Grande Fratello ha sparato a zero su Luca Argentero. Hanno partecipato alla stessa edizione del GF, una delle prime e per questo tra quelle che hanno avuto maggiore successo. Tra le mura della Casa di Cinecittà era nata una bella amicizia fra i due, ma oggi di quel rapporto non è rimasto nulla. Fedro del Grande Fratello oggi ha 53 anni, ha una compagna e un figlio di 6 anni; ha un lavoro in radio che gli piace tanto e vive in provincia di Padova. Ha partecipato al GF dopo aver perso una scommessa, ha rivelato in una intervista al Corriere del Veneto. Il pegno da pagare era proprio presentarsi al provino del Grande Fratello, e fu preso. Fedro è stato un concorrente molto amato dal pubblico. Non lasciò il gioco perché eliminato, ma perché subì un lutto e decise di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) A distanza di anni,del Grande Fratello ha sparato a zero su. Hanno partecipato alla stessa edizione del GF, una delle prime e per questo tra quelle che hanno avuto maggiore successo. Tra le mura della Casa di Cinecittà era nata una bella amicizia fra i due, ma oggi di quel rapporto non è rimasto nulla.del Grande Fratello oggi ha 53 anni, ha una compagna e un figlio di 6 anni; ha un lavoro in radio che gli piace tanto e vive in provincia di Padova. Ha partecipato al GF dopo aver perso una scommessa, ha rivelato in una intervista al Corriere del Veneto. Il pegno da pagare era proprio presentarsi al provino del Grande Fratello, e fu preso.è stato un concorrente molto amato dal pubblico. Non lasciò il gioco perché eliminato, ma perché subì un lutto e decise di ...

Advertising

Corriere : Fedro: «Con Luca Argentero eravamo fratelli. Si è rivelato un opportunista. Fuori dal Grande Fratello per mia zia» - Wow50412272 : Fedro 20 anni dopo il Grande Fratello: “Luca Argentero si è rivelato una delusione, un opportunista” Leggi:… - glooit : Luca Argentero, l’attacco di un ex gieffino: “Opportunista! Mi ha deluso” leggi su Gloo - TrendOnline : E chi non lo conosce il bel #lucaargentero , uno degli attori under 50 più bravi ed affascinanti del panorama telev… - infoitcultura : Fedro su Luca Argentero: 'Si è rivelato un opportunista: eravamo fratelli dentro e fuori il Gf' -