Le tavole dei dieci comandamenti scomparse: ecco dove potrebbe essere l’Arca dell’Alleanza (Di giovedì 19 maggio 2022) La possiamo chiamare l’Arca del mistero perché nessuno sa dove sia finita da oltre 2.000 anni. Scomparsa nel nulla, anche se c’è chi giura di sapere dove si trova. Sarà davvero così? Il dilemma dei dilemmi ancora ci perseguita, e ci porta nella misteriosa Gerusalemme. Il 586 a.C. è l’ultima data in cui l’Arca ha avuto una dimora certa: nel Tempio di Salomone a Gerusalemme, poi è sparita e non si sa dove si trovi. Sarà la volta buona che lo scopriremo? comandamentiLe tenebre di Gerusalemme Si dice che l’Arca dell’Alleanza custodisca le tavole di pietra che Mosè portò agli israeliti dal Monte Sinai, durante il loro viaggio fuori dall’Egitto. Su queste c’erano scritti i 10 comandamenti dati al popolo eletto di Dio da ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 19 maggio 2022) La possiamo chiamaredel mistero perché nessuno sasia finita da oltre 2.000 anni. Scomparsa nel nulla, anche se c’è chi giura di saperesi trova. Sarà davvero così? Il dilemma dei dilemmi ancora ci perseguita, e ci porta nella misteriosa Gerusalemme. Il 586 a.C. è l’ultima data in cuiha avuto una dimora certa: nel Tempio di Salomone a Gerusalemme, poi è sparita e non si sasi trovi. Sarà la volta buona che lo scopriremo?Le tenebre di Gerusalemme Si dice checustodisca ledi pietra che Mosè portò agli israeliti dal Monte Sinai, durante il loro viaggio fuori dall’Egitto. Su queste c’erano scritti i 10dati al popolo eletto di Dio da ...

