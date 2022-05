La Russa (FdI): "Perché per l'Ucraina non dovrebbe valere la legittima difesa?" (Di giovedì 19 maggio 2022) "Se la difesa è sempre legittima a casa propria, se la difesa noi la vogliamo quando un ladro entra a casa mia, come facciamo a immaginare che non sia legittima la difesa di chi è aggredito nella casa della sua nazione?". L'intervento di Ignazio La Russa in Senato, dopo l'informativa del premier Draghi, ha avuto il pregio di andare dritto al punto. E soprattutto quando si è trattato di giustificare l'invio di armi all'Ucraina, è sembrato avere un destinatario preciso: Matteo Salvini. Che ancora, poco dopo, avrebbe rivolto i suoi appelli alla pace. E che sempre è stato uno dei più acerrimi difensori del principio della legittima difesa. "Ci inchiniamo alla difesa eroica degli uomini, delle donne, dei soldati ucraini, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 19 maggio 2022) "Se laè semprea casa propria, se lanoi la vogliamo quando un ladro entra a casa mia, come facciamo a immaginare che non sialadi chi è aggredito nella casa della sua nazione?". L'intervento di Ignazio Lain Senato, dopo l'informativa del premier Draghi, ha avuto il pregio di andare dritto al punto. E soprattutto quando si è trattato di giustificare l'invio di armi all', è sembrato avere un destinatario preciso: Matteo Salvini. Che ancora, poco dopo, avrebbe rivolto i suoi appelli alla pace. E che sempre è stato uno dei più acerrimi difensori del principio della. "Ci inchiniamo allaeroica degli uomini, delle donne, dei soldati ucraini, ...

Advertising

Ambrakey1 : Per quel che può valere cosa scrive 'il foglio', non mi stupisco di Draghi, molto di più di uno di FdI... Non è la… - PoliticaNewsNow : La Russa: 'Intervento in difesa, politico e con l'invio di armi è condiviso da FdI' - blogsicilia : ?? Guerra in #Ucraina ????. Scontro in #Senato tra #LaRussa e #Salvini. #FDI e #Lega sempre più distanti. Cosa è succe… - waltergianno : ?? Guerra in #Ucraina ????. Scontro in #Senato tra #LaRussa e #Salvini. #FDI e #Lega sempre più distanti. Cosa è succe… - donvitorap : RT @DonVitoColoured: Anche la russa e malpezzi coerenti e bel discorso....non mi piacciono grillini leu e altri micropartiti di sinistra, è… -