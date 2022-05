Inter, Perisic è insostituibile: gol e assist in nerazzurro | VIDEO (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivan Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter, potrebbe trasferirsi alla Juventus. In nerazzurro, però, è intoccabile per Simone Inzaghi. Vediamo, dunque, in questo VIDEO, gol e assist del croato con il Biscione e perché non vorrebbero... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivan, in scadenza di contratto con l', potrebbe trasferirsi alla Juventus. In, però, è intoccabile per Simone Inzaghi. Vediamo, dunque, in questo, gol edel croato con il Biscione e perché non vorrebbero...

Advertising

AlfredoPedulla : Una preghiera: stop con #Perisic. Funziona sempre così: offerta 4,5 a stagione e non 3. Nessun accordo, nessuna fir… - capuanogio : ?? #Inter ormai rassegnata a perdere #Perisic che è a un passo dall'accettare l'offerta della #Juventus di un bienn… - SimoneTogna : La percezione del futuro di #Perisic mi sembra bislacca. La sua priorità è l’#inter, ad oggi la #Juventus non ha co… - anerandros_ : @pisto_gol @Gazzetta_it @PauDybala_JR @LaRepubblica_it Quanto mi piacerebbe se il Milan ricambiasse il favore all’I… - giovannigallog : ???? Per #Perisic l’offerta dell’#Inter c’è, ma a determinate condizioni???? #TuttaLInterCheVuoi #Marotta… -