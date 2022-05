Harry Styles si lascia andare a un rarissimo commento su Olivia Wilde (Di giovedì 19 maggio 2022) La relazione tra Harry Styles e Olivia Wilde è molto discussa, più dagli altri che dai diretti interessati, ma il cantante ha di recente parlato di lei, ecco cosa ha detto Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 maggio 2022) La relazione traè molto discussa, più dagli altri che dai diretti interessati, ma il cantante ha di recente parlato di lei, ecco cosa ha detto

Advertising

team_world : Il weekend si avvicina, e così le #HarrysHouseNights organizzate in tutta Italia???? Vi ricordiamo qui?? le fan che… - team_world : #HarryStyles: ?se sul palco mi sento libero è solo grazie ai fan? ?? ? Scopri le più recenti dichiarazioni di Harry… - team_world : Ti piacerebbe ascoltare in anteprima il nuovo album di HARRY STYLES #HarrysHouse insieme ad altri fan? Ti aspettiam… - DisBruna : RT @lianellinaa: come stai? domani esce il TERZO album di harry styles RICORDO ANCORA QUANDO USCÍ HS1 E STAVO PER MORIRE quindi COME CA… - urluvemma : RT @onegayGab: facciamo un gioco alcolico e beviamo uno shottino ogni volta che harry styles dice uhm, ehm, you know,so, just kind -