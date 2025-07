Pd un registro elettronico per tracciare l’orario dei dipendenti Scotto | Il tempo del lavoro non può mangiarsi quello della vita

Il lavoro dovrebbe rispettare i ritmi della vita, non consumarne l’equilibrio. Per questo, il Partito Democratico propone un registro elettronico nazionale per monitorare le presenze e tutelare i lavoratori da abusi e sfruttamento. Ispirandosi al modello spagnolo, si punta a garantire il rispetto dell’orario e il diritto alla disconnessione. È un passo avanti verso un mercato del lavoro più giusto e sostenibile, perché il tempo di lavoro va rispettato, non mangiato.

Un registro elettronico nazionale per tracciare le presenze lavorative, verificare il rispetto dell’orario di lavoro e contrastare abusi e sfruttamento. È la proposta di legge depositata dal Partito democratico alla Camera, a firma del capogruppo in commissione Lavoro Arturo Scotto. Un’iniziativa che guarda al modello spagnolo del governo guidato da Pedro Sánchez e punta a introdurre in Italia misure simili: diritto alla disconnessione, monitoraggio digitale delle ore effettivamente lavorate, trasparenza nei rapporti tra aziende e dipendenti. Dati trasmessi in tempo reale. In un’intervista rilasciata a Today. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: lavoro - registro - elettronico - tracciare

Rosario De Luca: “Registro autorizzati adempimenti sia gestito da ordine consulenti lavoro” - Il mondo dei consulenti del lavoro sta vivendo una fase di rinnovamento che promette di semplificare e rafforzare le procedure.

Un registro nazionale per controllare gli orari dei dipendenti: l'idea del Pd per combattere il fuori-busta; Scatta il Rentri, il registro elettronico per tracciare i rifiuti. Confartigianato: Gravi disagi per piccole e medie imprese; Stretta sulle paritarie: esami più severi e registro elettronico per tracciare le presenze degli studenti. È nel Decreto scuola, in 2 anni 400 revoche.

Un registro nazionale per controllare gli orari dei dipendenti (anche privati): l'idea del Pd per combattere il "fuori-busta" - it Arturo Scotto, il deputato del Partito democratico che ha presentato la proposta di legge ... Da today.it

Registro elettronico assente in 4 scuole su 6: in molte prof obbligati al doppio registro - In molte scuole il dirigente scolastico pretende l’uso del cartaceo ed elettronico, con aggravio del lavoro dei docenti ... it.blastingnews.com scrive