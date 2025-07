Dodò Inter si allontana il colpo sull’esterno | c’è la mossa della Fiorentina

L’Inter avanza con cautela nel mercato di gennaio, allontanando le voci di un colpo esterno che potrebbe davvero cambiare gli equilibri. Dodò, terzino destro della Fiorentina, resta uno dei nomi più caldi nella lista nerazzurra, soprattutto in vista di un possibile addio di Dumfries. La strategia dell’Inter si fa sempre più chiara: monitorare, valutare e agire al momento giusto. La sessione di mercato è ancora aperta e tutto può succedere.

