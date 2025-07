Calhanoglu Inter svelata l’offerta del Galatasaray | ecco il motivo del rifiuto le cifre

Calhanoglu Inter continua a far discutere gli appassionati di calcio: il Galatasaray ha presentato un’offerta allettante, ma l’Inter ha deciso di non cedere. Fabrizio Romano svela i dettagli delle cifre e i motivi del rifiuto, evidenziando come la società nerazzurra voglia mantenere il centrocampista turco in rosa. In un mercato più che mai dinamico, le scelte di calciomercato assumono un ruolo cruciale: scopriamo insieme cosa riserva il futuro di Calhanoglu.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’ Inter è ferma sulle sue posizioni riguardo a Hakan Calhanoglu. La notizia arriva in un momento delicato del mercato, con il centrocampista turco al centro dell’attenzione di diversi club, incluso il Galatasaray. Tuttavia, le offerte finora arrivate per il giocatore non sono nemmeno lontanamente vicine alle richieste dell’Inter. In Turchia, infatti, si è parlato di offerte vicine ai 10 milioni di euro per Calhanoglu, ma Fabrizio Romano ha chiarito che l’Inter non accetterà cifre così basse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, svelata l’offerta del Galatasaray: ecco il motivo del rifiuto, le cifre

